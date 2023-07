Atacantul a stat doar șase luni la FCSB și a bifat doar 13 apariții în echipamentul „roș-albaștrilor”, în aproape 600 de minute. De asemenea, Bogdan Rusu nu a reușit să marcheze în nicio situație pentru vicecampioana României, însă a pasat decisiv de două ori.

Bogdan Rusu, ex-FCSB, a vorbit fără perdea despre viitorul său

După un sezon complicat, prin de urcușuri și coborâșuri, Bogdan Rusu a confirmat că și-a încheiat contractul cu CS Mioveni și că a purtat discuții cu mai multe echipe, însă nimic nu s-a concretizat până în clipa de față.

„Da (n.red. a discutat cu FC Argeș). Discuții au fost cu mai multe echipe, dar momentan nu (n.r. nu a ajuns la vreun acord). Da (n.red. și-a încheiat contractul cu CS Mioveni), eu acum sunt liber, aștept să iau cea mai bună alegere. Au fost discuții și în Superligă, am avut discuții, dar momentan nu s-a concretizat nimic”, a spus Bogdan Rusu, potrivit iamsport.ro.

Cu Bogdan Rusu în atac, CS Mioveni nu a putut să se salveze de la retrogradare și a picat în al doilea eșalon cu 11 puncte în play-out și un golaveraj de -18.

Echipele la care a evoluat Bogdan Rusu

În cariera sa fotbalistică, atacantul a debutat pentru Aerostar și a făcut pasul în vara anului 2010 la Farul Constanța. A continuat la Astra Ploiești, CF Brăila și SC Bacău, ca în 2015 să evolueze prima dată pentru FC Brașov, în locul unde s-a născut.

Rusu nu a evoluat în străinătate, ci doar în România. După aventura de la formația de sub tâmpa, fotbalistul a ajuns la Foresta Suceava, a fost transferat de FC Hermannstadt în iulie 2017 și a fost cedat un an și jumătate mai târziu la Petrolul, sub împrumut. De la sibieni, Dunărea Călărași l-a preluat, ca în 2020 CS Mioveni să-l transfere și să-l readucă trei ani mai târziu la echipă, după o scurtă escapadă la FCSB.

Gheorghe Butoiu (Farul Constanța), Mihai Stoichiță (Astra Giurgiu), Ioan Balaur (Unirea Brăila), Bogdan Stelea (Astra Giurgiu), Viorel Tănase (Gauss Bacău), Cosmin Bodea (FC Brașov), Adrian Iencsi (Foresta Suceava), Alexandru Pelici (Hermannstadt/CS Mioveni), Leo Grozavu (Petrolul Ploiești), Cristian Pustai (Dunărea Călărași) sunt câțiva dintre antrenorii care l-au modelat pe Bogdan Rusu de-a lungul carierei sale.