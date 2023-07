Atacantul croat se află la echipa din Giulești din iulie 2022 și mai are contract cu formația dirijată de Adrian Mutu până la finalul lui iunie 2024. 2.5 milioane de euro e cota lui Marko Dugandzic pe rețelele social media.

Marko Dugandzic, verdict dur cu privire la fotbalul românesc

Într-un interviu pentru Rapid TV, Marko Dugandzic a remarcat faptul că încă nu a fost contactat de nimeni de la naționala Croației în vederea unei convocări și că, în urma unei convorbiri cu agentul său, a înțeles că România nu e respectată din punct de vedere fotbalistic.

„Eu am dat 22 de goluri, iar Livaja, în Croaţia, cred că a marcat 18 goluri. (n.r. - cineva de la naţională te-a contactat?) Nu, nu, nu. Aştept. Am vorbit cu agentul meu şi a zis că România nu are mult respect în sens fotbalistic, cu echipa naţională. Toţi ştiu unde joacă fotbaliştii din Croaţia, în ligi de top, în Spania, Bundesliga, Anglia.

E greu să ajungi la naţională, dar eu zic că puteam fi acolo. Nu titular, dar în lot. Asta e. Nu ştiu de ce nu e respectat campionatul României. Merită mai mult respect. Pentru mine, campionatul României e peste cel al Croaţiei, cu stadioanele, cu fanii.

Posibil că toţi se uită la echipa naţională, când nu joacă bine, că nu joacă la EURO şi la Cupa Mondială. În fiecare an, România creşte la nivel de campionat. În acest an sunt şi mai multe echipe bune decât anul trecut. Sper ca România să se califice la EURO, din grupa cu Elveţia. Campionatul îmi place mult”, a spus Marko Dugandzic, potrivit Rapid TV.

De când se află la Rapid București, Marko Dugandzic a bifat 41 de apariții, a reușit să marcheze 22 de goluri și să paseze decisiv în două situații, în peste 3000 de minute petrecute în echipamentul giuleștenilor.

Clasament final play-off Superliga României 2022/23

1. Farul Constanța - 53 de puncte (6 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere)

2. FCSB - 46 de puncte (5 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri)

3. CFR Cluj - 42 de puncte (2 victorii, 4 egaluri, 4 înfrângeri)

4. Universitatea Craiova - 40 de puncte (2 victorii, 4 egaluri, 4 înfrângeri)

5. Rapid București - 38 de puncte (3 victorii, 3 egaluri, 3 înfrângeri)

6. Sepsi OSK - 29 de puncte (2 victorii, 2 egaluri, 6 înfrângeri)