Cu ochii în lacrimi, Băluță a depus o coroană la muzeul clubului Dinamo în memoria celui care a fost Gigi Mulțescu.

Aripa dreaptă a campioanei a susținut că Gigi Mulțescu a fost cel mai important antrenor din cariera sa și omul care a reușit să-l ducă la cel mai înalt nivel ca fotbalist.

"Cel mai bun mentor. M-a ajutat cel mai mult. Era un om minunat. Țin minte niște declarații ale lui în care spunea că m-a îngrijit ca o pe floare. Datorită dânsului am reușit să prind naționala atunci. M-a ajutat foarte mult.

El mi-a schimbat poziția la Craiova și am dat un randament foarte bun pe poziția de inter. Îmi pare rău că nu am apucat să mai am o discuție cu dânsul", a spus Alex Băluță penru PRO TV (SPORT.RO).

Alexandru Băluță (31 de ani) a îmbrăcat tricoul Universități Craiova în perioada 2014 - 2018 și a fost pregătit de Gigi Mulțescu pentru un sezon, între iunie 2016 - mai 2017.

1,2 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului de bandă, potrivit site-urilor de specialitate.

Cine a fost Gigi Mulțescu

Mulţescu, care a evoluat ca mijlocaş, şi-a început cariera la Steaua, după care a jucat la Jiul Petroşani, Dinamo Bucureşti, iar în finalul carierei a trecut pe la Autobuzul Bucureşti, UTA Arad, Rapid Bucureşti şi Poiana Câmpina, la care a fost antrenor-jucător.

A pregătit în cariera sa echipe ca Dinamo, Dacia Unirea Brăila, Samsunspor, Kayseri Erciyesspor, Adanaspor, Ankaragucu, Sportul Studenţesc, Astra Ploieşti, Gaziantepspor, Politehnica Timişoara, Petrolul Ploieşti, Jiul Petroşani, FC Braşov, FC Vaslui, Kahramanmaraşspor, Universitatea Cluj, Progresul Bucureşti, Ceahlăul Piatra Neamţ, Al Taawon, Delta Tulcea, Astra Giurgiu, Gaz Metan Mediaş, Al Ettifaq, FC Voluntari, Universitatea Craiova.

A câştigat trei titluri de campion al României cu Dinamo şi trei Cupe ale României, una cu Jiul Petroşani şi două cu Dinamo, toate ca jucător.

Gigi Mulţescu a îmbrăcat de 15 ori tricoul echipei naţionale a României, în perioada 1974-1983.