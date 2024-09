Primul meci la care patronul FCSB ar putea fi văzut în tribune, ar putea fi chiar cel de debut, cu FC RFS, însă Becali nu este încă hotărât dacă va merge sau nu la stadion pe 26 septembrie.

Totuși, omul de afaceri a dezvăluit meciul de la care nu va lipsi cu siguranță: duelul cu Manchester United, programat pe 30 ianuarie 2025, de la ora 22:00.

"E posibil să fiu și acum (la meciul cu FC RFS, n.r.), s-ar putea, nu știu. Când nu sunt emoții și am nicio problemă... Clar că cu Mancester voi fi, pentru că toată lumea vrea...

Nu știu, slabă sau neslabă (FC RFS, n.r.)... noi trebuie să facem puncte. Pentru că Dumnezeu poate așa a zis: 'Stai să faci niște puncte anul ăsta și la anul să te duci în grupe (faza principală a Ligii Campionilor, n.r.)', că el așa face, le pregătește... pentru că dacă El vrea... ce, noi am luat două goluri de la Sparta Praga la mișto. O echipă care are valoare nu așteaptă o repriză întreagă să o călărești, să o nimicești, pentru că noi am nimicit-o. Am fost la un pas de Champions League", a spus Gigi Becali într-o conferință susținută la "Palat".

Programul FCSB în Europa League