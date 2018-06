Atac de ULTIMA ORA al lui Talpan! Cere ca meciul sa NU se joace

Talpan e convins ca dreptatea e de partea sa si cere interventia FRF!

Juristul CSA nu crede ca Rapid ar trebui sa dispute barajul cu Singureni, chiar daca giulestenii s-au impus categoric in fata Stelei, in play-off-ul din liga a 4-a. Talpan crede in continuare ca Rapid a incalcat grav regulamentele in vigoare.

"Am notificat FRF sa aplice si sa respecte prevederile legale in vigoare si sa sanctioneze cu duritate nerespectarea de catre AMFB a statutelor si regulamentelor FIFA, UEFA si ale Federatiei", a spus Talpan pentru Gazeta Sporturilor.

Rapid ar trebui sa joace sambata turul barajului de promovare cu Singureni. Meciul e programat la Giurgiu, pe stadionul Astrei.