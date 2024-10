Întrebat în acest context dificil pentru Rapid cât are de gând să reziste la conducerea clubului, Dan Șucu a susținut că va face acest lucru atât timp cât va avea energia necesară.

"Nu, nu am avut intenţia de a mă retrage. Chiar am un mod de a discuta cu colegii mei. Le-am explicat întotdeauna că atunci când oboseşti, trebuie să înveţi să te odihneşti puţin, nu să renunţi.

Renunţarea nu face parte din educaţia noastră. Nu cred că niciun rapidist nu se gândeşte la renunţare. Învaţă să te odihneşti atunci când eşti obosit, dar nu să renunţi.

Asta nu mai e decizia mea. Iubesc şi eu acum Rapidul. Iubesc tot ce se întâmplă în jurul Rapidului. Copiii mei iubesc Rapidul.

Atâta timp cât sunt sănătos şi cât simt că am energia pe care o am în continuare. Dacă nu o să am puterea respectivă, doar atunci m-aş putea retrage", a spus Dan Șucu pentru site-ul Rapidului.

Șucu, investiție uriașă la Rapid

De la revenirea în primul eșalon în anul 2021, Rapid București a reușit să atragă un patron cu resurse financiare considerabile, Dan Șucu devenind acționar majoritar cu 70% din acțiunile clubului.



În cei doi ani și jumătate trecuți de când a preluat clubul, investiția lui a fost una majoră, atât pentru îmbunătățirea infrastructurii, cât și pentru susținerea financiară a echipei.



Patronul a explicat că în conturile clubului au fost virați 17.500.000 de euro, dintre care aproximativ 90% provin din fondurile proprii. În plus, 9.000.000 de euro au fost alocați pentru dezvoltarea infrastructurii sportive.