Surpriza lui Dica in echipa de start a Stelei! Un jucator TELESPECTATOR cu CFR va fi titular

Nicolae Dica a pregatit o formula bazata pe atac pentru meciul cu Poli Iasi.

Steaua poate sa profite de remiza CFR-ului la Craiova, scor 0-0, si sa urce pe primul loc in Liga I daca va castiga in aceasta seara cu Iasiul. Meciul se va disputa la ora 20:45 pe Arena Nationala.

Nicolae Dica va muta tactic si-l va titulariza pe Dragos Nedelcu. Mijlocasul a fost lasat acasa in meciul cu CFR, iar alaturi de el va fi introdus, cel mai probail, Cristi Tanase, pentru a-l inlocui pe Mihai Pintilii - suspendat. In flancuri voi fi Florin Tanase si Dennis Man, iar Budescu va juca in spatele lui Alibec.

Echipa probabila a Stelei:



Balgradean - Benzar, Planic, Momcilovic, Junior Morais - Nedelcu, Cr. Tanase - Man, Budescu, Fl. Tanase - Alibec



Din cauza vremii, acoperisul a fost tras pentru a-i atrage pe suporteri la meci, anunta stelistii. De asemenea si pretul biletelor este unul mic.

"Chiar daca va ploua la ora meciului, aceasta nu va fi o problema, deoarece Arena Nationala este deja acoperita. Casele de bilete s-au deschis la ora 10:00! Va asteptam alaturi de noi", au anuntat oficialii celor de la Steaua.