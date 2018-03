MM l-a DAT AFARA?! Cazul Golofca, episodul 13415. Ce s-a intamplat, de fapt, cu jucatorul trimis de Steaua la Botosani

Catalin Golofca a cazut psihic dupa transferul ratat la Steaua.

Revenit in iarna la Botosani, mijlocasul ofensiv n-a reusit sa revina la forma dinaintea transferului. Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, spune ca Golofca a avut de suferit la Steaua din cauza relatiei dificile cu managerul Mihai Stoica, si nu pentru ca ar fi avut probleme cu viata extrasportiva.

"Schimbi mediul, e o problema cand pleci de la Suceava direct la Bucuresti. S-a creat o poveste ca Golofca e mare crai, dar nu cad femeile cand il vad pe Golofca. El e zgarcit, nu are bani sa arunce in stanga si in dreapta. Poate ca multi au dat informatii ca sa-l ingoape. Poate ca domnul Becali nu a avut timp sa vada, sa astepte. Care fotbalist sta intr-o discoteca si bea apa? Suta la suta au fost manageri care nu l-au vrut. MM Stoica? Cred ca da, el nu l-a vrut. Nu a fost in chimia lor ceva care sa rezoneze. Nu am mai vorbit cu Golofca despre asta, ca nu vreau sa creez resentimente, dar mi-a spus la un moment dat ca nu era iubit de MM", a spus Iftime pentru PRO Sport.