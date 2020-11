Anunt spectaculos din Spania! Eto'o s-ar putea intoarce in teren pentru un meci de Cupa

Atacantul camerunez s-a retras din activitate in septembrie 2019, dar ar putea reveni pe gazon pentru o echipa din al treilea esalon al fotbalului spaniol.

Eto'o a fost implicat intr-un accident rutier in urma cu o saptamana, iar acum poate reveni la fotbal. Racing Murcia va juca un meci in Cupa Spaniei cu Levante. Morris Pagniello, presedintele de la Murcia, a anuntat pentru Radio Marca ca mutarea are sanse de 50 la suta sa se faca. Clubul din Liga 3 este finantat de Emirates, iar oficialii echipei il vor pe fostul atacant de la Barcelona doar pentru o singura partida, care ar putea avea loc in Dubai.

"Avem cativa investitori in Mexic si Emirate, care pot finanta operatiunea", a declarat presedintele lui Racing Murcia.

Clubul spaniol a mai iesit in evidenta atunci cand l-a transferat pe Mathias Pogba, fratele campionului mondial, Paul Pogba.

Eto'o a castigat de 4 ori in cariera Liga Campionilor si a evoluat pentru echipe precum Real Madrid, Barcelona, Inter Milano, Chelsea, Everton, iar ultima data a jucat la Qatar SC. Camerunezul a evoluat 720 de meciuri la nivelul echipelor de club, a marcat 360 de goluri si a oferit 116 pase decisive.