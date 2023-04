Antrenorul care l-a marcat pe Cristi Borcea! Ce spune despre implicarea la Dinamo pe modelul Gigi Becali

Cornel Dinu este antrenorul cu care Cristi Borcea consideră că a rezonat cel mai bine cât s-a aflat la conducerea clubului din „Ștefan cel Mare”.

„Am luat campionate cu nea Cornel Dinu, cu Rednic, Andone... am lucrat și cu Zenga și cu Bonetti, am lucrat cu mulți antrenori, însă cea mai bună colaborare am avut-o cu Cornel Dinu”, a spus Cristi Borcea pentru Fanatik.

Borcea susține că n-a impus jucători în primul „11”

Întrebat dacă impunea jucători în primul „11” așa cum Gigi Becali a făcut la FCSB, Borcea a susținut că nu era nevoie să facă acest lucru, deoarece avea mereu dubluri puternice pe posturi.

„Nu (n.r. - cerea anumiți fotbaliști în echipa de start)! Dar discutam cu antrenorii ce jucători... eu mergeam mereu la Săftica... nu știi că eram mereu acolo? Vedeam ce e acolo și aveam vârfuri Niculescu, Dănciulescu, Bratu, Marius Niculae, Ganea... zi și tu... dacă îi ziceam să joace cu unul sau cu altul... nu avea importanță, pentru că erau toți la același nivel. Și îl mai aveam și pe Zicu accidentat. Aveam practic două echipe”, a mai spus Cristi Borcea.

Cristi Borcea a fost acționar și președinte executiv al clubului Dinamo București între anii 1995 și 2012.