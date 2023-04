Gigi Becali, umilit la vestiare de Victor Pițurcă, după o victorie a Stelei în fața lui Dinamo: „Ce știi tu, mă?”

Gigi Becali s-a prezentat la vestiare după o victorie la limită a Stelei în fața marei rivale Dinamo și și-a exprimat nemulțumirea vizavi de acest aspect, însă discursul patronului l-a nemulțumit pe Victor Pițurcă, antrenorul echipei la acea vreme, care l-a invitat afacerist să meargă în biroul și să-l aștepte acolo.

„Ia du-te tu sus și așteaptă-mă în birou!”

„I-am fost colaborator între 2003 şi 2005. Când intra Victor Piţurcă în vestiar se făcea linişte. Şi când intra Gigi Becali în vestiar după meci şi spunea câte o prostie, îl invita Piţurcă la birou.

Am câştigat cu Dinamo pe Ghencea, cu 1-0. Greu meci. Şi noi ne bucuram în vestiar că am bătut în derby şi intră Gigi Becali în vestiar: «Bă, doar 1-0 cu ăştia!». Noi am rămas miraţi. Eu, Rădoi, Florentin Dumitru, Dorinel Munteanu.

Şi a intervenit Piţi: «Bă, ce ştii tu de fotbal? Ia du-te tu sus și așteaptă-mă în birou!». S-a întors Gigi şi a plecat. Ce să îi mai zică lui Piţurcă prin 2004-2005? N-aveam noi treabă cu patronul. Nu era decât finanţator pe atunci.

Am rămas interzişi. Noi băteam pe Dinamo şi el vine şi ne spune că am câştigat doar cu 1-0”, a povestit Valeriu Răchită, potrivit Fanatik.

Victor Piţurcă a fost antrenorul echipei Steaua între anii 2000 și 2004, perioadă în care a reușit să câștige singurul său titlu din cariera de antrenor (în 2001).