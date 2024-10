Oficialul dinamovist a explicat cum deciziile sale "nepopulare", inclusiv despărțirea de mai mulți jucători și membri ai staff-ului tehnic, au fost esențiale pentru salvarea echipei de la retrogradare și pentru a o transforma într-una dintre revelațiile Superligii.

"Plecăm de la regula generală că noi în administrativ trebuie să-i punem la dispoziţie cu ce să performeze. Când a venit, Dinamo era împărţită în energii, situaţia nu era roz, cu un lot format şi erau păreri diferite. Apăsarea lipsei rezultatelor a contat mult la orice energie pusă asupra staffului. Noi am fost singurii care au văzut ce poate face, detaliile pe care le vede în fiecare părticică. Au fost momente contondente între staff şi jucători, că energia se pierde imediat când fiecare crede că ştie mai bine. După chinul de anul trecut... Deşi noi în play-out-ul acela de menţinere trebuia să avem o misiune mai uşoară, am realizat că de fapt ce unelte a avut el la dispoziţie nu au fost potrivite ca să-şi arate valoare.

Ne-am luat măsuri, am schimbat parte din staff, parte din oamenii de pe lângă, ne-am despărţit de jucătorii care veneau cu o energie care nu aduceau beneficii grupui, ne-am despărţit de jucătorii care produceau tensiune. Jucătorii aveau interese personale, discutau cu unul sau altul. A fost un moment greu de gestionat, că într-o situaţie de criză similară 99% dintre conducători tăiau capete.

Noi am ieşit din criză, am avut rezultate, dar după pauza competiţională s-a rupt energia, după nişte decizii luate de Kopic şi staff, iar în play-out am avut rezultate slabe", a spus Andrei Nicolescu, la Primasport.

Nicolescu: "Mi-am dorit ca adminstraţia să fie curăţată"

Printre jucătorii care au părăsit echipa în această vară se numără Goncalo Gregorio, Dorian Răilean și Dani Iglesias. De asemenea, au fost făcute schimbări semnificative și la nivelul staff-ului tehnic.

"Deciziile (n.r. - care au întors situaţia în favoarea lui Dinamo în acest sezon) au fost luate de mine cu aprobarea acţionarilor, prin discuţii administrative. Mi-am dorit ca adminstraţia să fie curăţată ca să eliminăm lucrurile nefondate care ieşeau şi alimentau energia negativă", a adăugat Nicolescu.

În acest moment, Dinamo se află pe locul cinci în clasament, cu 18 puncte, la egalitate cu CFR Cluj și Petrolul Ploiești.