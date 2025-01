Alex Dobre a ajuns la trei goluri pentru Rapid. După dubla sa, în victoria cu Farul (5-0), vârful giuleștenilor a punctat, sâmbătă, în poarta oltenilor. Doar că, între aceste reușite, el a avut de așteptat 3 luni!

Probabil, de aceea, bucuria reușitei sale din meciul cu Craiova a fost și mai mare. Mai ales că golul înscris de Dobre a fost unul decisiv, de 3 puncte pentru Rapid. Încântat de rezultatul obținut, Alex Dobre a vorbit cu mare entuziasm, la interviul de după meci.

„Am dat gol, dar importantă e victoria. Am fost o familie unită și mă bucur că am găsit acest spirit al Giuleștiului. A fost un meci bun, intens și consider că a câștigat cine și-a dorit mai mult acest lucru. Ne-am bucurat enorm, dar de mâine o luăm de la capăt. La Cluj, ne așteaptă un meci greu cu Universitatea, dar mergem să câștigăm și acolo“, a spus eroul giuleștenilor.

Întrebat despre scandalurile de la Rapid și atmosfera tensionată din vestiar, Alex Dobre a oferit un răspuns prin care va menține speculațiile la acest capitol: „Prefer să țin ce e în vestiar în vestiar...“.

Întrebat despre cheia victoriei cu Craiova, atacantul Rapidului a oferit un răspuns tranșant: „Consider că, astăzi, am câștigat cu inima și cu sufletul. Fiecare a făcut ce avea de făcut. E un început bun de an și sper ca și continuarea să fie reușită“.