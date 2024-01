Ai antrena FCSB? Răspunsul categoric oferit de Adrian Mutu

Întrebat dacă s-ar vedea vreodată stând pe banca FCSB, Andrian Mutu a oferit un răspuns care nu lasă loc de înterpretări. „Briliantul” nici nu vrea să audă de vicecampioana României atâta timp cât Gigi Becali se va implica total la echipă.

„Nu, nu aș putea. În condițiile acelea, nu. Nu conduce el direct echipa. El alege jucătorii și schimbările. În ziua meciului, un antrenor nu mai antrenează. Îi antrenezi cum vrei tu și el le spune că îi alege. De asta spun că nu aș putea.

Mutu nu vrea să audă de FCSB

Își permite să facă și treaba asta pentru că sunt banii lui. Are curajul să se afișeze. Nu am lucrat niciodată. Nu am auzit nimic de la CFR.

Nu vreau să mă adresez lui. Nu aș sta în ceva de genul acesta. Nici nu vreau să îi judec. Mă simt inutil acolo. Nu vreau să stau acolo pentru că sunt inutil. Credeți voi că Gigi Becali stă să antreneze toată ziua?”, a spus Adrian Mutu, potrivit Digisport.

Adrian Mutu nu s-a ferit însă să recunoască faptul că nu ar refuza o colaborare cu Neluțu Varga, la CFR Cluj. Cei doi au relație foarte apropiată de prietenie.

Ultimul club antrenat de Adrian Mutu este Neftchi Baku, de care s-a despărțit pe 24 decembrie 2023, după doar șase luni pe banca azerilor („Briliantul” preluase banca tehnică pe 11 iulie 2023).

Mutu le-a pregătit pe parcursul carierei sale pe FC Voluntari, Wahda Reserve, FCU Craiova, Rapid și Neftchi Baku. În perioada ianuarie 2020 - aprilie 2021, tehnicianul a fost selecționerul României U21.