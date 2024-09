Ankaraguçu, echipă ce activează în liga a doua din Turcia, și-a demis antrenorul, iar Adrian Mutu este favorit să preia banca tehnică, după cum anunță presa din Azerbaidjan.

"Antrenorul principal al lui Ankaraguçu a fost demis - negocierile sunt în desfasurare cu Adrian Mutu", au titrat cei de la gol.az.

Ankaraguçu, echipă la care activează și fotbalistul român Dorin Rotariu, s-a despărțit de antrenorul Cihat Arslan și încearcă să-l convingă pe Adrian Mutu să preia banca tehnică.

Ankaragucu a obținut două victorii și a pierdut de trei ori în cinci meciuri în Liga 1 (liga secundă din Turcia) în acest sezon. Echipa este pe locul 13 cu 6 puncte. Cihat Arslan a fusese numit antrenor principal al echipei în luna iulie a acestui an.

Cine e Ankaragucu

În stagiunea precedentă, Ankaragucu a retrogradat în eșalonul secund după ce a încheiat pe locul 17 în Superliga Turciei. După 38 de etape desfășurate, clubul a înregistrat doar opt victorii, 16 remize și 14 eșecuri, acumulând 40 de puncte, insuficiente pentru a se menține în prima ligă.

Cu o valoare a lotului de aproximativ 20 de milioane de euro, Ankaragucu se luptă în sezonul 2024/25 în eșalonul secund al Turciei. De departe cel mai bine cotat fotbalist al clubului, potrivit site-urilor de specialitate, e Olimpiu Moruțan, care valorează trei milioane de euro, urmat de Efkan Bekiroglu, cu 2.2 milioane.

În noua stagiune, Ankaragucu și-a revendicat a 10-a poziție după primele trei etape. Cu o victorie în prima etapă (2-0 vs. Sanliurfaspor) și două rezultate negative consecutive (0-1 vs. Erzurumspor și 0-1 vs. Umraniyespor), formația și-a trecut în cont doar trei puncte până în clipa de față.