Acuzații directe în Gruia după intrarea în insolvență: „Nu mai las eu pe nimeni să ne prostească”

Acuzații directe în Gruia după intrarea în insolvență: „Nu mai las eu pe nimeni să ne prostească” Fotbal intern
SPORT.RO
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Patronul lui CFR Cluj, Ioan Varga, își acuză foștii colaboratori că au profitat de încrederea sa și că au gestionat defectuos bugetul clubului în ultimii doi ani.

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CFR ClujIoan VargaSuperliga
Din articol

Confruntată cu dificultăți financiare în ultimele sezoane, gruparea din Gruia a apelat recent la procedura de insolvență pentru a se reorganiza din punct de vedere administrativ. În urma acestui demers, finanțatorul Ioan Varga a lansat o serie de critici la adresa foștilor oficiali care au condus destinele echipei în ultimii doi ani, printre care s-au numărat Bogdan Mara și Marius Bilașco.

Omul de afaceri susține că nu a cunoscut detaliile financiare exacte din interiorul clubului în această perioadă și își reproșează faptul că a alimentat conturile echipei cu sume mult mai mari decât ar fi fost necesar, simțindu-se înșelat de cei din fosta administrație.

„Nu mai las eu pe nimeni să ne prostească în contracte. Eu am fost plecat doi ani și nu știam situația reală a clubului. Eu întrebam: «Câți bani vă trebuie?». Și apoi dădeam. Am fost prea darnic. Dacă sunt prea bun, nu înseamnă că trebuie să fiu luat de prost”, a spus Ioan Varga, potrivit Digisport.

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Schimbări pe banca tehnică și în birourile de la CFR Cluj

Reorganizarea clubului ardelean a adus modificări atât la nivel administrativ, cât și pe banca tehnică. După despărțirile de Bogdan Mara și de Marius Bilașco – cel din urmă semnând deja cu Rapid – în conducerea celor de la CFR Cluj au revenit Marian Copilu, care a preluat funcția de președinte, și Ionuț Ivașcu.

Totodată, în acest început de sezon s-a produs o mutare și la nivelul staff-ului tehnic. Antrenorul portughez Antonio Folha (55 de ani) a părăsit echipa, iar locul său a fost luat de Marius Șumudică (55 de ani).

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