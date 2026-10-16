Acuzații directe în Gruia după intrarea în insolvență: „Nu mai las eu pe nimeni să ne prostească”

Confruntată cu dificultăți financiare în ultimele sezoane, gruparea din Gruia a apelat recent la procedura de insolvență pentru a se reorganiza din punct de vedere administrativ. În urma acestui demers, finanțatorul Ioan Varga a lansat o serie de critici la adresa foștilor oficiali care au condus destinele echipei în ultimii doi ani, printre care s-au numărat Bogdan Mara și Marius Bilașco.

Omul de afaceri susține că nu a cunoscut detaliile financiare exacte din interiorul clubului în această perioadă și își reproșează faptul că a alimentat conturile echipei cu sume mult mai mari decât ar fi fost necesar, simțindu-se înșelat de cei din fosta administrație.

„Nu mai las eu pe nimeni să ne prostească în contracte. Eu am fost plecat doi ani și nu știam situația reală a clubului. Eu întrebam: «Câți bani vă trebuie?». Și apoi dădeam. Am fost prea darnic. Dacă sunt prea bun, nu înseamnă că trebuie să fiu luat de prost”, a spus Ioan Varga, potrivit Digisport.