Tătărușanu l-ar fi scos de la suflet pe "Eroul de la Sevilla", deorece a fost deranjat de unele comentarii publice pe care acesta l-a făcut la un moment dat.

"Tătă" a susținut că în toată perioada în care a îmbrăcat tricoul FCSB-ului, iar Duckadam ocupa funcția de președinte acolo, nu a primit niciun sfat pozitiv de la acesta.

"Au fost cazuri în care am simțit că atacurile venite din partea foștilor portari au fost personale. Eu, de la un fost portar, mă aștept să-mi dea sfaturi când ne vedem, mai ales dacă ne intersectăm de multe ori.



Să-mi spui: 'Tătărușanu, la meciul acela ai greșit acolo, nu e bine să faci așa. Eu cred că ar trebui să faci altfel'. Accept asta. Dar când ne intersectăm și nu spui nimic, apoi te duci la TV și le spui acolo, chiar nu înțeleg! Eu am fost mereu o persoană care a ascultat sfaturile primite de la portarii experimentați.

Tătărușanu, supărat că Duckadam nu-i dădea sfaturi 'pozitive'



Le-am acceptat, le-am gândit, le-am pus în practică și am văzut dacă mi se potrivesc sau nu. Tot timpul am acceptat și am încercat sfaturile primite. Deși ce i se potrivește unui alt portar nu e neapărat să mi se potrivească și mie, dar tot timpul am încercat.



Uneori a fost OK, alteori nu. Dacă cineva încearcă să-mi dea un sfat, iar eu refuz și zic 'Pleacă de aici, nu am nevoie', atunci problema e la mine. Dar mi-aș fi dorit să primesc acel sfat.



Cel mai bun exemplu e Duckadam, care, deși a fost președintele Stelei atâția ani, nu mi-a dat niciun sfat pozitiv. Venea la antrenamente, ne-am văzut de multe ori, dar niciodată nu m-a oprit să-mi dea un sfat! Însă imediat cum a avut ocazia, m-a criticat dur în public, și au fost critici destul de acide.



Și văd că se întâmplă asta cu toți portarii care evoluează la Steaua. Nu am încercat să vorbesc cu el, mi s-a părut că nu e normal ce face și am evitat să-i cer explicații", a spus Ciprian Tătărușanu, potrivit GSP.



Ciprian Tătărușanu a semnat cu FCSB în 2009, fiind cumpărat cu 1,5 milioane de euro de la Gloria Bistrița, și s-a despărțit de gruparea "roș-albastră" în 2014, când a semnat cu Fiorentina (Italia). A mai evoluat la Nantes, Lyon, AC Milan și Abha.

Ce a spus Duckadam

”Tătărușanu nu m-a suportat niciodată. În momentul în care am venit la Steaua, am văzut că are o reticență față de mine, ca să aflu după un anumit timp de unde a plecat tot. Da, ține supărări”, spunea Duckadam în 2020.