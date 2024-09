"A venit domnul Becali în vestiar înainte de meci!" Adrian Petre și cum s-a năruit totul la FCSB

Adrian Petre trece printr-o perioadă nefastă a carierei de fotbalist. Măcinat de gândul retragerii, arădeanul în vârstă de 26 de ani ar putea totuși să-și continue cariera la Concordia Chiajna, unde e dorit de președintele Cristi Tănase.

Caz emblematic pentru jucătorii tineri cu mare potențial care fac alegeri greșite, Adi Petre a cunoscut un picaj în carieră de când s-a întors în România. Avea evoluții apreciate în Danemarca, iar la ușă i-ar fi putut bate oferte din ce în ce mai interesante.

Atacantul care a jucat pentru România la EURO 2019 din Italia și San Marino a ales FCSB, iar regresul a venit rapid. Într-un moment în care oscilează între retragere și continuarea carierei, Adi Petre a vorbit în podcastul lui Cătălin Oprișan și despre un episod de la FCSB, când... și-a piăcerea de a se antrena.

Adrian Petre și FCSB, echipa lui Gigi Becali. "Acolo mi-am pierdut plăcerea de a mă antrena"

"(n.r. - Dinamo - FCSB 3-0, în iunie 2020, manşa tur a semifinalei Cupei României) În meciul tur câştigasem cu 3-0, dar apăruse o ştire cum că am putea pierde noi meciul retur la masa verde, pentru că a fost folosit un jucător şi nu ar fi trebuit, pe Vlad.



Înainte de meci am zis că trebuie să câştigăm cu peste 3-0, că dacă ei câştigă cu 3-0 noi măcar să le dăm 4-0 şi a venit domnul Becali în vestiar înainte de meci şi a zis <<Aveţi 5.000 de euro de căciulă pentru fiecare gol peste 3-0, 5.000 golul al patrulea, golul al cincilea 5.000. Câte goluri daţi atât aveţi de căciulă, ca să fim noi siguri>> Şi am dat gol în secunda 50 şi am zis că-i rupem, dăm şapte, opt goluri şi aşa a rămas 1-0. Până la urmă ne-am calificat, că nu a fost problema.

Ştiam dinainte că ies de la pauză la FCSB, dinainte de meci. Veneau şi îmi spuneau că ies la pauză. Nu conta că dau gol, nu, eu ies la pauză. Acolo mi-am pierdut plăcerea de a mă antrena", a spus Adi Petre, în podcastul lui Cătălin Oprișan, potrivit orangesport.

Adrian Petre a marcat un gol la EURO 2019

Adi Petre a făcut parte și din naționala U21 care ajungea până în semifinalele Campionatului European din 2019. Atacantul, concurent pe post cu George Pușcaș la acea vreme, reușea și un gol la turneul final în meciul din grupe contra Croației (4-1).

În februarie 2020, Petre a decisv să revină în România și a semnat cu FCSB, care a plătit 800.000 de euro pentru transferul său. Atacantul a jucat în doar 16 partide și a marcat 3 goluri, iar după mai puțin de 7 luni era cedat în Italia, la Cosenza.

Din perioada FCSB a urmat declinul pentru Adrian Petre. A schimbat mai multe echipe, precum Cosenza, UTA Arad, Farul, Levadiakos, FC Hermannstadt, CS Tunari sau Concordia Chiajna, însă la niciuna nu a reușit să se apropie de nivelul arătat în perioada 2017-2019.

Sezonul trecut a retrogradat cu CS Tunari în Liga 3, iar în vară a semnat cu Concordia Chiajna.