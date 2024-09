Faza meciului s-a consumat în debutul reprizei secunde, atunci când Atalanta a beneficiat de o lovitură de pedeapsă. Thomas Partey a faultat un adversar în careu, iar după analiza arbitrajului video, Clement Turpin a decis acordarea unui penalty.

Mateo Retegui a fost cel care a executat. Jucătorul a tras tare, însă David Raya a avut o intervenție foarte bună. Mingea a fost recuperată de italieni, care au lovit cu capul, însă spaniolul a avut o reacție formidabilă și a apărat din nou.

Imediat după meci, portarul a explicat ce s-a întâmplat la acea fază: "A fost doar un penalty și am fost norocos să mă arunc pe direcția potrivită. Am fost ghinionist că mingea a sărit la ei, dar am fost suficient de rapid să mă ridic și să parez. Este fantastic să nu primesc gol și să-mi ajut echipa să obțină măcar un punct".

"Foarte umil", "Ce om, parade extraordinare și crede că a fost norocos" au fost doar câteva dintre aprecierile fanilor la discursul spaniolului.

"I was lucky to go the right way. I was lucky to get the rebound."

David Raya reflects on his l̶u̶c̶k̶y̶ world-class double save ????

