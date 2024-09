Arsenal a reușit joi seara un 0-0 în deplasare cu Atalanta, în prima etapă din grupa unică Champions League.

Intrat la ”tunari” în minutul 73 al întâlnirii, internaționalul englez Raheem Sterling (29 de ani) a devenit primul fotbalist din istoria Champions League care a jucat pentru patru echipe diferite din Anglia!

El a evoluat în cea mai importantă competiție continentală, pe rând, la Liverpool, Manchester City, Chelsea și, acum, Arsenal.

Raheem Sterling becomes the first player in European Cup history to play for four different English teams