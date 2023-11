Tricolorii joacă în deplasare cu Israel, pe 18 noiembrie de la 21:45, și pe teren propriu cu Elveția, pe 21 noiembrie, de la aceeași oră. Edward Iordănescu a anunțat lista fotbaliștilor conovocați la cele două meciuri, iar Denis Drăguș, unul dintre cei mai în formă jucători, a fost convocat.

Fotbalistul român a dat randament extrem de bun la Gaziantep sub comanda lui Marius Șumudică, după momentele mai puțin bune de la Standard Liege. Astfel, a reintrat în circuitul naționalei și a zburat spre România, împreună cu antrenorul său, pentru a se alătura tricolorilor.

Marius Șumudică, nervos când a fost întrebat despre Drăguș

Marius Șumudică a vorbit la sosirea în țară, însă spre final a izbucnit și a plecat în timpul interviului extrem de furios, refuzând să mai comenteze.

Întrebat dacă ar trebui ca selecționerul să mizeze pe Denis Drăguș în atacul naționalei, în contextul formei bune pe care fotbalistul a arătat-o la Gaziantep, Marius Șumudică s-a enervat și a răspuns zeflemitor, diferit față de cum o făcuse în urmă cu câteva zile, când îl sfătuia pe selecționer și transmitea că „echipa națională se poate baza pe Drăguș”.

„Altă întrebare idioată, dar chiar idioată. Păi, cum, să vin acum să îi zic eu lui Iordănescu: 'bagă-l pe Drăguș'? Mă vezi vreodată? Păi, ce, din punctul meu de vedere ce să îi zic: 'bagă-l pe Drăguș că e al lui Șumudică'. Iordănescu răspunde, el e antrenor, el decide. Te rog eu, nu îmi mai puneți, că îmi puneți niște întrebări care... nu-și au rostul și întrebări care creează polemică. Dacă vreți să vorbim despre fotbal să mă întrebați despre orice, dar mă întrebați niște tâmpenii de care mi-e și scârbă să mai vorbesc”, a declarat Marius Șumudică duminică dimineață, la sosirea în țară.

În ciuda izbucnirii sale, nu a fost pentru prima dată când Marius Șumudică a vorbit despre echipa națională, iar uneori a criticat și tactica, dar și convocările selecționerului, ultima dată când o antrena pe Al Raed.

Marius Șumudică l-a sfătuit pe Edi Iordănescu pe ce post dă cel mai bun randament Denis Drăguș

„Din moment ce echipe mari de aici se interesaeză de el și are atâtea goluri marcate, eu cred că se poate baza echipa națională pe el. E un jucător care, ce să zic, are o viteză extraordinară. Eu nu-l folosesc niciodată în bandă, să nu-l izolez. Îl folosesc ca număr nouă sau al doilea atacant, fiindcă are explozie și privește foarte bine mingea. Poate destabiliza adversarul, câștigă dueluri aeriene.

Echipa națională se poate baza pe el, pentru că noi nu prea avem așa ceva. Îl cunosc pe Alibec, l-am antrenat, dar el are această problemă (n.r. nu lovește mingea cu capul), dar Drăguș e un jucător care poate face diferența.

La mine în momentul de față e numărul unu. Scoate adversarul din joc. E un jucător destul de complet. Are forță. Cu mine se simte bine și randamentul e pe măsură”, a declarat Marius Șumudică în urmă cu câteva zile la Digi Sport.

Ce a spus Marius Șumudică în luna martie despre convocările selecționerului

„Mitriță joacă bine, are și 6-7 assist-uri. Dacă ar fi ca la hochei, ar fi departe. Nu contează numai golurile. E un jucător care face diferența, oricând poate destabiliza adversarul. Să-l ajute golurile la ce? Nu sunt în măsură să dau verdicte dacă merita sau nu la națională.

Dacă-l iei pe Cicâldău de la Kalba, care e un campionat să mă scuze Dumnezeu, mult sub ce e Arabia Saudită, lasă-mă să cred că îl poți lua și pe Mitriță. Nu comentez mai mult, ce vrei să fac? Să mă bat cu Iordănescu? Să mă aștepte pe afară?”, a zis Șumudică pe când Alexandru Mitriță evolua pentru echipa sa.

Marius Șumudică nu a fost de acord cu abordarea lui Edi Iordănescu în meciul cu Elveția

„Mi se pare o abordare total greșită, fiindcă Elveția joacă fără un winger (n.r. extremă). Jucând fără wingeri, nu știu de ce trebuie să blocăm părțile laterale cu doi jucători. Eu aș fi folosit trei mijlocași centrali-tampon. Suntem puternici pe benzi, dar prin sistemul lor, 3-4-1-2, ei vor intra direct spre fundașii noștri centrali.

Cred că vom avea probleme între linii. Dacă vom reuși ca Nedelcearu, Burcă sau Drăgușin să iasă în întâmpinare și să-l blocheze pe Vargas, atunci vom aduce un plus.

Dacă ne uităm la echipa lor, eu cred că la mijlocul terenului va fi problema pentru noi, dar sper că fundașii noștri centrali vor ieși la întâmpinare. Vom avea o problemă dacă vom pierde superioritatea la jumătatea terenului”, a declarat Marius Șumudică pentru DigiSport.