O spune chiar vărul patronului din Pipera, care a susținut că Gigi Becali este pregătit să iasă din fotbal dacă echipa nu va reuși să câștige campionatul și să-i aducă bani mulți prin participarea în competițiile europene.

"Cred că în momentul în care nu o să mai câștigi campionatul sau nu o să mai ajungi prin Europa, eu cred că va renunța, cî doar nu o să bage toți banii. A spus și el, nu o spun eu", a zis Victor Becali pentru PRO TV și SPORT.RO.

Gigi Becali anunța pe finalu sezonului trecut că se retrage din fotbal

După înfrângerea suferită de FCSB în fața Rapidului, scor 1-0, în etapa cu numărul cinci din play-off-ul Superligii, în sezonul precedent, Gigi Becali a anunțat că să retrage din fotbal.

Gigi Becali punea această decizie pe seama nedreptăților la care FCSB ar fi fost supusă pe parcursul campionatului.

"Am ținut să vă anunț pe toți, că mă țin de cuvânt de data asta, așa cred. E ultima conferință de presă. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meci, ca eu... gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam.

Să nu dorm la 2-3 noaptea și să fac tensiunea 16 din cauza lui Feșnic? Ce a facut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feșnic! Din cauza lui ies, așa ceva nu se poate!

Am făcut o socoteală: 10 milioane înainte, 10 milioane acum, plus vreo 3 milioane majorare de capital. Pot să scot banii, dacă fac micșorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane de euro. Dacă dă cineva 25 de milioane de euro, mâine dau echipa!

Astăzi am semnat ieșirea mea din toate funcțiile de la club, tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului. Să facă Adunările Generale la FRF cum vor ei! Vali Argăseală nu va mai participa, pentru că noi nu suntem sclavi. Așa nu se mai poate!

Asta e tiranie, tirania nu o suport! N-am ce căuta. M-au biruit! Nu pot să o scot la capăt cu ei! Nedreptatea si minciuna n-am cum sa le contracarez. Sunt bine organizați, în sistem, sunt prea puternici. Au multe structuri în spate!", a declarat Gigi Becali.

În cele din urmă, Gigi Becali a revenit asupra deciziei, susținând că mai face o ultimă încercare de a câștiga titlul în Superliga.

În acest sezon, FCSB conduce autoritar în clasament, având un avans de șapte puncte față de ocupanta locului doi înainte e duelul cu Universitatea Craiova din etapa a treia a play-off-ului Superligii.