Florin Lovin spune că jucătorii din prezent nu mai au pasiunea pe care o aveau fotbaliștii din urmă cu 15-20 de ani. El spune că, de exemplu, tinerii pe care i-a întâlnit la Astra Giurgiu își curățau foarte rar ghetele de joc. De multe ori preferau să intre cu ele murdare de noroi la antrenament, în timp ce toți veteranii rămâneau în vestiar ca să-și curețe echipamentul.

Florin Lovin: "E o imagine care te doboară! Astea sunt vremurile"

Lovin spune că a fost privilegiat să ducă o copilărie simplă, fără multe tentanții din exterior: "Nu prea îmi place să compar vremurile, fiecare perioadă are specificul ei. Cred că nu numai în Bacău, cât toată societatea românescă s-au schimbat foarte multe lucruri. În primul rând, mentalitatea, percepția asupra vieții. Noi am fost privilegiați să avem o copilărie simplă, în care aveai puține lucruri care să te abată de la drumul tău. Acum este mult mai dificil. Copiii din ziua de azi sunt nefericiți, cred eu. Am 3 copii și vorbesc în calitate de tată. E foarte greu pentru ei.

Această tehnologie, vorba mamei, nu e proastă, dar depinde cum o interpretezi. Ea îmi dădea exemplul cu focul. Cineva a inventat focul: unii îl foloseau ca să se încălzească, alții ca să ardă satele. Cu tehnologia e același lucru. Cred că pasiunea a dispărut în vremurile actuale. Nu mai e pasiunea dusă la extrem, prin care să faci sacrificii, să lași toate plăcerile în planul doi și să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut", a spus Florin Lovin, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

“'Du-te, mă, bătrâne, lasă-ne cu teoriile tale”

De trei ori campion în Liga 1, Lovin a vorbit și despre experiența tristă pe care a avut-o în vestiarul echipei Astra Giurgiu: "Ce am văzut la Astra, legat de tinerii jucători, este exact un rezumat al momentului cu care am început discuția, această pasiune. Pentru mulți dintre ei, fotbalul devine o corvoadă. Acele două ore în care trebuie să meargă la antrenament le încurcă programul zilnic. Vezi jucători de 19-20 de ani că vin, își iau ghetele murdare de noroi lăsate cu o zi înainte, și noi, ăștia de 35 de ani, ni le spălam și aveam grijă de ele. E o imagine care te doboară.

Nu avem ce să facem, astea sunt vremurile! Nouă nu a avut cine să ne spună lucrurile astea, pentru că era greu să ieși afară în anii '90. Acum, jucătorii care au fost pe afară încearcă să le spună acestor copii cum să își gestioneze carierele, dar nu sunt receptivi.

Nu sunt receptivi tocmai pe principiul: 'Du-te, mă, bătrâne, lasă-ne cu teoriile tale'. Ăsta e primul instinct. E păcat. Mulți dintre ei au calitate, dar această mentalitate păguboasă ne trage în jos", a mai declarat Lovin.

Florin Lovin a evoluat de-a lungul carierei pentru FCM Bacău (2001-2005), FCSB (2005-2009, atunci avea numele Steaua), 1860 Munich (2009-2011), AO Kerkyra (2011-2012), SV Kapfenberg (2012), SV Mattersburg (2012-2014), Oțelul Galați (2014), Concordia Chiajna (2014-2015), Astra Giurgiu (2015-2017).

În total, fostul mijlocaș a strâns 238 de apariții în Liga 1, unde a marcat cinci goluri.