5 meciuri de vazut in Romania, in acest weekend, in afara de cele din Liga 1! UTA - Poli, derby-ul Vestului  

UTA - Poli Timisoara si "U" Cluj - Mioveni, printre partidele de interes.

1. UTA ARAD - ASU POLI TIMISOARA

Liga 2 / duminica, 20 octombrie, 11.00 / Stadion "Motorul", Arad

„Derby-ul Vestului” le gaseste pe cele combatante in situatii diferite. Daca aradenii ocupa pozitia a treia in clasament, cu 20 de puncte in 9 meciuri jucate, timisorenii se afla pe locul 13, cu 13 puncte in 11 partide, dar au doua victorii si o remiza in ultimele trei intalniri de campionat. Laszlo Balint si Mugur Gusatu au la dispozitie jucatori disciplinati si dispusi la efort, asa ca meciul se anunta unul extrem de disputat. Poli va fi insotita la acest meci din deplasare de aproximativ 200 de fani, dar intalnirile din ultimii ani au fost scenele unor acte de violenta in tribune si in zonele din imprejurimile stadioanele, asa cum s-a intamplat la Timisoara, in 2017, si la Siria, in 2018.

2. „U” CLUJ - CS MIOVENI

Liga 2 / duminica, 20 octombrie, 11.30 / Cluj Arena, Cluj-Napoca

Clujenii sufera, chiar si dupa numirea ca antrenor a lui Adrian Falub, si se afla acum locul 16 in Liga 2, retrogradabil, cu 12 puncte acumulate in 11 partide disputate. Echipa din Mioveni a avut un parcurs excelent in acest inceput de sezon si se afla pe locul secund, promovabil, cu 26 de puncte in 12 meciuri. Ambele formatii au nevoie ca de aer de cele 3 puncte, „U” pentru a mai castiga cateva locuri in clasament, iar oaspetii pentru a se mentine pe locurile fruntase.

3. SCM GLORIA BUZAU - VIITORUL PANDURI TG. JIU

Liga 2 / sambata, 19 octombrie, 11.00 / Stadion „Gloria”, Buzau

Echipa lui Ilie Stan a plecat foarte bine in acest sezon, dar a redus turatia si se afla cum pe locul 6, cu 19 puncte (11 meciuri), la 7 lungimi distanta de ocupantele primelor doua pozitii, Turris si Mioveni (12 meciuri). Dupa o rebranduire in aceasta vara, prin schimbarea numelui din Energeticianul si Viitorul Pandurii, dupa mutarea la Severin, dupa incropirea unui lot pe graba si dupa un start greu de sezon, oaspetii si-au gasit cadenta si se afla acum pe locul 5, cu 20 puncte acumulate (12 meciuri), si au inceput sa se spere la promovare.

4. CSM SLATINA - PROGRESUL SPARTAC

Liga 3, Seria 3 / vineri, 18 octombrie, 15.00 / Stadion „1 Mai”, Slatina

Echipa lui Bobi Verdes este lider in seria sa si este principala favorita la promovarea in esalonul superior, dupa ce si-a completat lotul cu jucatori cu mare experienta la nivelul primelor doua ligi. Cele doua echipe ocupa primele doua pozitii in clasament, au acelasi numar de puncte (17p), dupa 8 etape jucate, si se anunta rivale in lupta pentru promovare, alaturi de Flacara Moreni si CSM Alexandria.

5. FC „U” CRAIOVA - CRISUL CHISINEU CRIS

Liga 3, Seria 4 / sambata, 19 octombrie, 15.00 / Stadion „Municipal”, Drobeta-Turnu Severin

Echipa lui Eugen Trica este lider in seria sa de Liga 3, cu 22 de puncte dupa 8 etape si golaveraj net pozitiv (+12, 18-6), dar va intalni una dintre contracandidatele la promovare si ocupanta pozitiei secunde in clasament. Aradenii au pretentii de promovare, dupa ce primaria a bagat in ultimii ani cateva milioane de lei in renovarea stadionului si in formarea unei echipe competitive.