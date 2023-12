„Au rămas doar câteva detalii de stabilit!” Lautaro Martinez, pregătit să semneze noul contract

Vârful de 26 de ani al lui Inter i-a asigurat pe fanii liderului din Italia că prelungirea contractului său cu clubul italian este aproape finalizată.

Într-un interviu acordat publicației sportmediaset.it, atacantul argentinian a declarat că „totul este pregătit, doar câteva detalii mai sunt de pus la punct până la semnarea oficială”.

Martinez a ținut să sublinieze faptul că își dorește foarte mult să rămână la Inter, afirmând: „Îmi doresc foarte mult să-mi prelungesc contractul, mă simt bine aici, iar familia mea este fericită. Oamenii mă iubesc, și eu îi iubesc. Clubul își va face partea, eu îmi fac partea mea. Nu mai este mult, nu există nicio problemă, sunt liniștit”.

???????????? Lautaro Martínez when asked on contract talks with Inter: “I’d sign new deal already tomorrow!”.

“I’m happy here at Inter, I feel great and I really want to put pen on paper to sign new long term deal. We are really close”, told Mediaset. pic.twitter.com/DJ2dLlS5fb