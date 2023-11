„Fotbalul m-a distrus!” Fotbalistul pe care Pep Guardiola l-a promovat la Barca și care s-a retras la 32 de ani a spus totul 

Fostul fotbalist de la FC Barcelona, pe care Pep Guardiola l-a promovat la prima echipă, s-a retras din fotbal la 32 de ani, după o lungă luptă cu accidentările. Cuenca a bifat 30 de meciuri în tricoul catalanilor, având și 4 goluri marcate plus 12 assist-uri, timp în care a cucerit și trei trofee.

Aventura sa pe Camp Nou a ținut însă puțin timp, iar în ianuarie 2013, la un an de la debutul la echipa mare, avea să fie împrumutat jumătate de sezon la Ajax. Un an mai târziu, jucătorul semna gratis cu Deportivo la Coruna, iar de atunci a stat câte un an, pe rând, la Bursaspor, Granada, Hapoel Beer Sheva, Sagan Tosu și Vegalta Sendai, ultimele două din Japonia.

Isaac Cuenca: „Fotbalul m-a distrus, dar am renăscut!”

„Am șase operații la genunchi, toate în același loc. Am încercat să fac o recuperare optimă pentru a mă întoarce pe terenul de joc, dar a șasea operație a fost extrem de dificilă, am suferit mult și am spus că e suficient”, dezvăluia Isaac Cuenca în interviul pe care îl acorda în octombrie 2023.

Fostul jucător a acordat un nou interviu în publicația ARA, iar acolo a dezvăluit care au fost stările prin care a trecut în perioada în care a activat ca jucător profesionist.

„Fotbalul m-a distrus, dar am renăscut. Cel mai important lucru pe care l-am învățat din fotbal este că nu totul este așa cum îți dorești. Dacă tu crezi că ești foarte bun, există altul mai bun. Și dacă ai senzația că ești foarte bun, poate te accidentezi și nu te vrea nimeni. Pe mine m-a dus în locuri în care nu mă așteptam și uitați-vă la mine acum, retras la 30 de ani.

Fotbalul merge atât de repede încât nu știu dacă au trecut 12 ani sau 400. În mod clar îmi lipsește, însă durerea fizică era atât de mare încât am decis că era suficient. Voiam să am o viață normală”, a relatat fostul fotbalist.

Experiența la Barcelona lui Pep Guardiola și plecarea de pe Camp Nou

Isaac Cuenca a povestit și cum a fost debutul său la FC Barcelona lui Pep Guardiola, dar și perioada dificilă pe care a traversat-o după ce a plecat de la echipa catalană.

„Veneam din Sabadell și încercam să mă bucur de gazonul proaspăt tăiat, de clădiri, de stadioane... dar în adâncul meu eram confuz. Cu timpul am înțeles de ce acea echipă avea foarte multă presiune. Venea după ce câștigase totul. Uneori te speriai cu anumite lucruri, dar la naiba, erau cei mai buni din lume. Leo Messi, Xavi, Andres Iniesta, Victor Valdes. Cum trăgeau totul după ei. Era uimitor.

Ești tânăr și dintr-odată trebuie să îți abandonezi cercul. Câștigi mulți bani și îți cumperi tot ce îți dorești, dar ai și mult timp la dispoziție să te antrenezi dimineața și apoi ai toată ziua liberă. Și ce se întâmplă? Te simți singur. Banii nu evită singurătatea”, a adăugat fostul jucător.

În ceea ce privește viața sa din prezent, fostul winger dezvăluie cu ce se ocupă: „Am învățat despre bursă, iar o perioadă am investit și mi-a mers destul de bine. Mi-ar plăcea să ofer fotbalului ceea ce mie nu mi s-a oferit. Fotbalul și sportul de elită generează prea multe milioane pentru ca încă să vindecăm și să prevenim leziuni cu gheață”.