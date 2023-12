„Am mână bună!” Marius Șumudică ar putea rămâne fără președintele la club. Veste uriașă primită de acesta

Antrenorul român a dezvăluit că după ce bașkanul cu care a lucrat în urmă cu doi ani la Gaziantep a ajuns președinte, acum încă un membru din conducerea echipei face un pas important în carieră.

Potrivit lui Șumudică, președintele actual al lui Gaziantep va fi primar într-o suburbie a Gaziantepului și ar putea renunța la funcția pe care o are la club.

În aceste condiții, Șumudică se teme că noul președinte s-ar putea să nu-l mai dorească la echipă și atunci nu ar fi exclus să trebuiască să plece de la echipă. Până atunci însă, „Șumi” are viață bună la Gaziantep.

„Eu am mână bună așa în general. Bașkanul care a lucrat cu mine acum doi ani la Gaziantep a ajuns președintele Federației. Ieri am avut o discuție cu actualul președinte și îmi spunea: «Ai mână bună. În două săptămâni o să fiu primarul unei suburbii aici a Gaziantepului».

Șumudică, viitor incert la Gaziantep

Și atunci am avut o discuție în momentul respectiv să îmi dau seama despre ce se va întâmpla în viitor. Pot să pierd și cinci meciuri că dacă bașkanul continuă tot nu mă dă afară. Am pierdut trei meciuri la rând așa cum ai spus ca un profet. Eu îmi fac treaba și pot doar să pregătesc echipa.

Am pierdut cu Ankaragucu, mi s-a dat gol din minutul 47, 1-0 acasă, n-au ajuns la poartă, n-au avut nicio ocazie de gol și am pierdut acel meci. După care am pierdut un meci la Kazim Pașa unde am ratat 6 ocazii clare de gol, penalty la scorul 3-2 și nu e ușor de gestionat de un antrenor.

O să îți explic toată situația asta a lui Șumudică la Gaziantep. Eu am venit aici în ultima zi de transferuri și am adus patru jucători prin relațiile pe care le-am avut, în condițiile în care echipa după 5 etape avea 0 puncte, un gol marcat și zece primite”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Cu Marius Șumudică pe bancă, Gaziantep ocupă locul 15 în campionatul din Turcia, cu 15 puncte.