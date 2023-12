Marius Șumudică nu renunță ușor! Ce s-a întâmplat cu o zi înaintea duelului cu Adana Demirspor

Înaintea confruntării cu Adana Demirspor, echipă aflată pe locul șase în campionatul Turciei, Marius Șumudică a avut o întâlnire cu oficialii lui Gaziantep.

După antrenamentul de duminică, tehnicianul român a voribt cu Memik Yilmaz și Güney Dağdeviren direct pe teren, explicându-le că formația va reuși să recupereze punctele pierdute, dar că este nevoie de întăriri în perioada de mercato pentru a putea spera la rezultate și mai bune, anunță gazianteppusula.

Marius Șumudică cere transferuri la Gaziantep

"Când am venit aici, echipa avea zero puncte. Am strâns 15 puncte în cinci meciuri. Nu înțeleg reacția fanilor. Trebuie să fim uniți. Am construit echipa acum trei ani când am venit, dar acum am avut nevoie de patru transferuri. Am luat nume ca Niță și Drăguș, au avut prestații bune. Trebuie să mai facem cel puțin 5-6 transferuri", a spus Șumudică, potrivit sporx.com.

Gaziantep se află pe locul 15 în clasament, cu 15 puncte, toate obținute de când Marius Șumudică a fost numit antrenor principal. Diferența față de locurile retrogradabile este de doar un punct.