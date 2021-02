WOW! Fetele au luat-o RAZNA: hat-trick in 155 de secunde la meciul lui Real Madrid! VIDEO EPIC

Kosovare Asllani! Tineti minte numele asta!

Jucatoarea suedeza a intrat in istoria fotbalului feminim dupa meciul de azi, castigat de Real in fata Valenciei cu 3-1.



Asllani a reusit un hat-trick in doar 155 de secunde, intre minutul 66:39 si 69:14! Golurile sale au facut inconjurul lumii!

Asslani are 12 goluri in 15 meciuri la Real. Jucatoarea de atac in varsta de 31 de ani are in CV si PSG sau Manchester City in cariera. La nationala Suediei, are 144 de meciuri si 37 de goluri marcate.



3️⃣ ¡Tres goles en tres minutos!

???? ¡Minutos de locura!

⚽⚽⚽ ¡@KosovareAsllani puso la guinda a su partido con un hat-trick!#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/OFISRil1qP — Real Madrid C.F. (@realmadridfem) February 6, 2021