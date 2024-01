Vrea să reușească premiera! Primul fotbalist pe care Sepsi îl poate da la naționala Ungariei, chiar la EURO 2024

Varga a sosit la Sepsi în urmă cu o săptămână, după ce s-a despărțit de formația cipriotă Apollon Limassol, unde a jucat foarte puțin - doar 335 de minute meciuri în patru luni.

Kevin Varga, noul jucător al lui Sepsi, vrea să meargă cu Ungaria la EURO 2024

Fotbalistul maghiar crescut de Debrecen, care a mai trecut pe la Kasimpasa, Young Boys sau Hatayspor, are 14 meciuri și un gol la naționala de seniori a Ungariei, alături de care a participat și la EURO 2020.

Varga speră că transferul lui Sepsi îi va crește șansele de a fi convocat la naționala Ungariei și pentru EURO 2024. Într-un interviu pentru Nemzeti Sport, maghiarul a dezvăluit și cum l-a convins antrenorul Bernd Storck să se transfere în România.

"Cred că orice fotbalist maghiar și-ar dori să fie inclus în lotul pentru EURO 2024, dar voi avea o șansă reală doar dacă revin în formă. Nu există nicio garanție, având în vedere că am fost ultima oară convocat acum un an și jumătate.

Am jucat în două meciuri de la EURO 2020, selecționerul Marco Rossi mă cunoaște bine, însă trebuie ca eu să mă regăsesc pentru a fi convocat. Sepsi nu a dat încă un fotbalist la naționala Ungariei, însă cu prestații convingătoare în play-off aș putea avea o șansă.

Personalitatea lui Bernd Storck a contat foarte mult în decizia de a veni la Sepsi. Deși nu îl cunoșteam personal, știam cum lucrează. Am venit la cerința lui, ceea ce înseamnă mult. Căuta un fotbalist de picior drept pentru poziția de extremă stânga. Am discutat și mi-a spus ce și-ar dori de la mine din punct de vedere tactic, iar acum vreau să arăt de ce sunt capabil. Consider că putem face performanță. Nivelul campionatului nu e mult diferit față de cele din Ungaria sau Cipru", a spus Kevin Varga, în interviul pentru publicația maghiară.

Kevin Varga a debutat în tricoul lui Sepsi la partida cu UTA Arad, pierdută de covăsneni în weekend, 1-2. Fotbalistul maghiar a fost introdus la pauză în locul conaționalului Roland Varga.

La EURO 2020, Kevin Varga a fost introdus pe final la partidele Ungariei cu Portugalia (0-3) și Germania (2-2).

Ungaria a fost repartizată în grupa A la EURO 2024, alături de Germania, Elveția și Scoția



Kevin Varga, în tricoul naționalei Ungariei, la EURO 2020 / Foto: Getty Images