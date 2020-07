VIDEO | Ronaldo, primul gol din lovitura libera in Serie A! Superstarul portughez a mai doborat cateva recorduri dupa derby-ul orasului Torino!

Cristiano Ronaldo a reusit un meci mare contra lui Torino.

In derby-ul orasului, portughezul a reusit o pasa de gol, in prima repriza, iar dupa pauza a executat o lovitura libera din afara careului, care s-a concretizat intr-un gol superb. Astfel, Ronaldo a inscris primul gol din lovitura libera in Serie A.

CRISTIANO RONALDO WHAT A FREE KICK... UNREAL ???? pic.twitter.com/MUbVuzgQAj — TC. (@totalcristiano) July 4, 2020

???? CRISTIANO RONALDO SCORES HIS FIRST SERIE A FREE-KICK ???? pic.twitter.com/zXxuNQ1gQx — B/R Football (@brfootball) July 4, 2020

De asemenea, portughezul a ajuns la 4 goluri si doua assist-uri in cele 4 partide disputate in campionatul italian de la reluarea competitiei.

El a devenit primul jucator care a inscris mai mult de 25 de goluri in Serie A, Premier League si La Liga.

Cristiano Ronaldo is the first player to score 25+ league goals in Serie A, La Liga and Premier League ???? (h/t @RichJolly) pic.twitter.com/v9LBq7FygP — ESPN FC (@ESPNFC) July 4, 2020

Mai mult decat atat, niciun fotbalist de la Juventus nu a mai reusit sa inscrie peste 25 de goluri intr-un sezon al campionatului italian de la Omar Sivori, in sezonul 1960/61.

Cristiano Ronaldo is the first Juventus player to score 25 goals in a Serie A season since Omar Sivori in 1960-61 ???? pic.twitter.com/t1qtboQoQ6 — B/R Football (@brfootball) July 4, 2020

Iar aceste reusite vin dupa ce Ronaldo a revenit pe gazon, dupa pauza cauzata de pandemie, cu evolutii criticate in Cupa Italiei, trofeu pe care l-a pierdut.

In derby-ul orasului Torino, Juventus s-a impus cu 4-1 si ramane lider in Serie A, avand cele mai mari sanse de a cuceri un nou titlu in Italia.