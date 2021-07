VIDEO | "Moment jenant!" Cum a fost umilit Van Dijk la revenirea pe teren 

Virgil van Dijk, căpitanul lui Liverpool, a revenit pe teren în amicalul pe care echipa sa l-a pierdut la Innsbruck, scor 3-4 cu Hertha Berlin.

Accidentat grav la genunchi după o intervenție dură a lui Jordan Pickford, într-un meci cu Everton, Virgil van Dijk a suferit o intervenție chirurgicală complicată și a efectuat un program de recuperare sever.

A ratat Campionatul European din această vară, dar a promis să revină și mai puternic. Reintrarea pe teren într-un meci al lui Liverpool s-a produs în minutul 69 al amicalului cu Hertha Berlin (3-4), iar jurnaliștii britanici au evidențiat un moment în care stoperul în vârstă de 30 de ani a fost depășit ușor de Jovetic, la golul de 4-2 pentru nemți, din minutul 80.

????⚽️ | NEW: Van Dijk has been absolutely spun on his return to Liverpool pic.twitter.com/cjAabKqcLj