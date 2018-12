VIDEO FABULOS | Fanii Bocai au facut spectacol la plecarea echipei! Finala Copei Libertadores se joaca la Madrid

Revelionul a venit mai devreme in Argentina.

Au avut grija fanii Bocai Juniors. Messi si Ronaldo au fost invitati la Madrid, la finala Copei Libertadores.



Fanii Bocai au petrecut de parca au castigat trofeul. Favoritii lor au plecat in Spania. Mii de oameni au iesit in strada si le-au cerut fotbalistilor sa vina acasa cu trofeul.



Autocarul Bocai si-a facut loc cu greu prin multime. Drumul catre aeroport a fost cu probleme pentru fortele de ordine: o motocicleta care escorta echipa a facut accident. Politistul era sa ajunga sub rotile masinilor de pe autostrada.