Rooney, care peste ani avea să câștige tot cu Manchester United, era fanul unui puști promițător de la academia lui Everton: Michael Branch. Potrivit The Guardian, Rooney, pe atunci un copil care visa să ajungă să joace la prima echipă a lui Everton, avea pe pereții camerei sale postere cu Michael Branch.

Michael Branch, un „atacant fascinant” și „binecuvântat”

Născut în 1978, Michael Branch avea 17 ani în 1995 și era descris de Everton drept „cel mai natural marcator care a ieșit din academia clubului”. În „Enciclopedia lui Everton”, o carte scrisă de James Corbett, Branch era prezentat ca un „atacant fascinant”.

„A fost binecuvântat cu controlul balonului, ritm, talent și mișcări inteligente. Are dorință, viteză electrizantă și calități naturale”, suna caracterizarea puștiului născut chiar în Liverpool.

Branch, comparat cu Michael Owen și Robbie Fowler, a debutat în Premier League în februarie 1996, când nu împlinise încă 18 ani. A făcut-o într-un joc cu Manchester United, pregătită de Sir Alex Ferguson, apoi a strâns mai multe apariții pe parcursul acelui sezon.

Deși era foarte tânăr, a fost chemat inclusiv la naționala U21 a Angliei, unde a fost coleg de cameră cu David Beckham. „Branch are totul la picioarele lui”, spunea Andy Hinchcliffe, colegul său de la Everton și fost internațional englez.

Talentul care nu a confirmat niciodată și s-a retras la 27 de ani

Numai că viitorul luminos al lui Michael Branch nu a mai venit niciodată. După un sezon în care a fost rezervă și a avut apariții episodice la Everton, puștiul a fost împrumutat. Mai întâi la Manchester City, în liga a treia, apoi la Birmingham și Wolverhampton.

Nu s-a impus niciunde, chinuit de presiunea pusă pe el și câteva accidentări. Wolves l-a semnat permanent în 2000, încurajată de cele patru goluri pe care Branch le marcase pentru club. În trei ani petrecuți la Wolverhampton, nu a rupt gura târgului, ajungând să meargă împrumut la Reading și Hull.

Au urmat Bradford, Chester, Halifax și o retragere timpurie din fotbalul profesionist, în 2006, la 27 de ani. În 2010, după doi ani petrecuți în Australia, Michael Branch a revenit pentru puțin timp și a jucat la Burscough, în divizia a opta. Apoi, a urmat și prăbușirea pe plan personal.

„Am luat-o pe calea greșită!” Condamnat la închisoare după ce a fost prins cu „o fabrică de droguri”

În vara lui 2012, Michael Branch a fost arestat pentru trafic de droguri. Era urmărit de polițiștii englezi de mai bine de patru luni și a fost prins cu cocaină în valoare de 645.000 de lire sterline. „O fabrică de droguri”, au descris anchetatorii casa în care locuia fostul idol al lui Rooney.

Branch a fost condamnat la șapte ani de închisoare. A executat trei ani și a fost eliberat în 2016 pentru bună purtare. „Am comis o greșeală mare. Dar nu sunt un om rău. Am început să câștig bani mulți când eram încă la liceu. Când banii au dispărut, nu am știut cum să mă descurc. Am luat-o pe o cale greșită”, povestea Branch, într-un interviu după ieșirea din închisoare.

Fostul fotbalist a vorbit și despre depresia cauzată de așteptările oamenilor. „M-au comparat cu Fowler și el marca în fiecare săptămână. Mă gândeam că e imposibil să mă ridic la acel nivel. Era multă presiune și nu știam cum să mă descurc”, mai zicea Branch.

Astăzi, fostul vârf e reabilitat. Lucrează pentru Everton și se ocupă de acțiuni caritabile pentru puștii defavorizați. Dar întotdeauna se va întreba „ce-ar fi fost dacă?”.

„În ziua în care am fost condamnat, duba a trecut pe lângă stadionul Goodison. Prin geamul dubei, mă uitam în sus și mă întrebam: ‘Când au început lucrurile să meargă prost?’. Fără îndoială, închisoarea este cel mai greu lucru din lume. Infricoșător” - Michael Branch