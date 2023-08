Miercuri, Nemzeti Sport scrie că tânărul mijlocaș ofensiv Krisztian Lisztes (18 ani), produs al academiei lui Ferencvaros, este aproape de un transfer la Eintracht Frankfurt, în schimbul unei sume de peste 10 milioane de euro.

Lisztes joacă la prima echipă a lui Ferencvaros abia din vara anului trecut, iar până în prezent a strâns 18 meciuri, 7 goluri și două pase decisive. Tânărul playmaker este urmărit de ceva vreme de mai multe cluburi importante din Europa, însă cei de la Eintracht Frankfurt sunt primii care accelerează negocierile.

Potrivit sursei citate, clubul german a făcut o ofertă concretă celor de la Ferencvaros. Eintracht Frankfurt ar fi dispusă să ofere "câteva milioane de euro" pentru Lisztes, în mai multe tranșe, iar până în vara anului viitor să îl lase pe jucător să evolueze sub formă de împrumut la Ferencvaros.

Suma totală a afacerii, inclusiv cu bonusurile de performanță, va depăși 10 milioane de euro și va reprezenta "aproape o treime din bugetul anual al lui Ferencvaros", susține cel mai mare ziar din Ungaria.

Eintracht Frankfurt, câștigătoare a trofeului Europa League în sezonul 2021/2022, a încheiat ultimul sezon din Bundesliga pe locul 7 și va evolua în play-off-ul Conference League.

În această vară, mai mulți jucători maghiari au făcut pasul în campionate de top. Cel mai important transfer a fost cel al lui Dominik Szoboszlai (22 de ani), cumpărat de Liverpool de la RB Leipzig, pentru 70 de milioane de euro.

De asemenea, fundașul maghiar Milos Kerkez (19 ani), de la AZ Alkmaar, a făcut și el pasul în Premir League, la Bournemouth, pentru aproape 18 milioane de euro.

KRISZTIÁN LISZTES ????????(2005) WITH HIS 7TH GOAL IN 10 LEAGUE MATCHES!!!

THE APPLE DOESN'T FALL FAR FROM THE TREE!!!

????️ @HunFootballXtrapic.twitter.com/EuXmPULmt5