Galatasaray dorește să-i suplinească absența prin aducerea lui Luka Jovic (26 de ani / ex - Benfica, Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Fiorentina) de la AC Milan, sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare.



AC Milan se bazează pe Morata, Abraham și Camarda

Sârbul avusese un sezon precendent foarte bun în tricoul "rossonerilor", dar a fost chinuit de accidentări și de o formă sportivă mai slabă în actuala stagiune (trei prezențe în toate competițiile, zero goluri), așa că că oficialii clubului nu ar refuza plecarea sa.



Milan îi mai are în lot pe atacanții centrali Alvaro Morata (32 de ani) și Tammy Abraham (27 de ani / împrumutat de la AS Roma) și l-a promovat recent de la echipa Primavera pe Francesco Camarda (16 ani), considerat următorul mare star al fotbalului italian, care a devenit în acest an campion european U17.



Pe lista de transferuri a clubului lombard pentru următoarele perioade de mercato se mai află Jonathan David (24 de ani / Lille), Santiago Gimenez (23 de ani / Feyenoord), Santiago Castro (20 de ani / Bologna) și Ange-Yoan Bonny (21 de ani / Parma).



Galatasaray are un lot cotat la 262 de milioane de euro

Galatasaray este antrenată de Okan Buruk și are un lot cotat la 262 de milioane de euro. "Cimbom" a reușit să adune un grup de fotbaliști cunoscuți la nivel mondial sau continental, precum Fernando Muslera (Uruguay), Davinson Sanchez (Columbia), Kaan Ayhan (Turcia), Victor Nelsson (Danemarca), Ismail Jakobs (Senegal), Lucas Torreira (Uruguay), Kerem Demirbay (Germania), Hakim Ziyech (Maroc), Dries Mertens (Belgia), Roland Sallai (Ungaria), Yusuf Demir (Austria), Mauro Icardi (Argentina), Victor Osimhen (Nigeria) sau Michy Batshuayi (Belgia).



În acest moment, echipa din Istanbul este lider în Super Lig, cu cinci puncte peste rivala Fenerbahce, după 11 etape disputate, și are șanse foarte mari să se califice direct în faza optimilor de finală din Europa League, fiind neînvinsă după patru meciuri (3-0 cu PAOK Salonic / 2-2 cu FK RFS / 4-3 cu IF Elfsborg / 3-2 cu Tottenham).



