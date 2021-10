Un star de la PSG, probleme după două luni la Paris: ”Nu pot să spun că sunt pe deplin fericit”

Parizienii au avut o campanie impresionantă de achiziții, cu Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi și Leo Messi. Wijnaldum și-a dorit să joace în echipa ”stelară” a vicecampioanei Franței, dar realitatea a fost cu totul alta.

Olandezul nu a primit foarte multe șanse din partea antrenorului Mauricio Pochettino, care l-a folosit în 11 partide, majoritatea din postura de rezervă. Wijnaldum nu a bifat, până acum, goluri sau pase de gol.

Wijnaldum recunoaște că e nemulțumit la PSG

Internaționalul olandez a recunoscut, într-un interviu pentru presa din țara sa natală, că nu este ”pe deplin fericit” la PSG.

"Nu pot să spun că sunt pe deplin fericit. Pentru că situația nu este ceea ce mi-am dorit. Dar așa e fotbalul și va trebui să învăț să mă descurc cu asta. Sunt un luptător. Trebuie să rămân pozitiv și să muncesc din greu pentru a întoarce lucrurile în favoarea mea.

Am jucat mult în ultimii ani, am fost mereu pregătit din punct de vedere fizic și am evoluat și foarte bine. Situația aceasta este ceva diferit și trebuie să mă obișnuiesc. Eram foarte entuziasmat de acest nou pas și acum se întâmplă asta. Este foarte dificil.

Cred că este un motiv de îngrijorare pentru orice jucător. Te îngrijorezi dacă nu joci. Dar e abia începutul sezonului. Se mai pot întâmpla multe lucruri și eu rămân pozitiv", a spus Wijnaldum, pentru olandezii de la NOS.

Wijnaldum este cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate.