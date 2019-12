Un fost selectioner al Romaniei a devenit director tehnic al Indiei dupa ce a dat interviul pe Skype din aeroport

Romanul se ocupa de dezvoltarea fotbalului in tara cu 1.35 miliarde de locuitori.

In aprilie 2019, Doru Isac (57 ani) a fost numit Director Tehnic al All India Football Federation (AIFF) pentru o durata de 3 ani. El a castigat postul in fata lui Gaioz Darsadze (Georgia) si Jorge Castelo (Portugalia), dupa ce toti au fost intervievati de un comitet tehnic condus de Shyam Thapa. Isac a fost singurul care a venit in India pentru a se prezenta in fata comisiei de examinare, dar, din cauza unor probleme cu viza, nu a putut iesi din incinta Indira Gandhi International Airport din New Delhi, asa ca a trebuit sa dea interviul tot prin intermediul Skype. Postul ramasese vacant dupa plecarea australianului Scott O’Donnell, in 2017, fiind ocupat de de Savio Madeira din postura de interimar.

Romanul este foarte apreciat de oficialii si jurnalistii indieni, dupa ce a propus mai multe programe si strategii pe termen mediu si lung atat pentru imbunatatirea rezultatelor echipei nationale de seniori, cat si pentru dezvoltarea fotbalului feminin, a activitatii sectoarelor de juniori si tineret, pregatirea antrenorilor, schimbarea metologiei de antrenament, reformarea competitiilor interne si dezvoltarea retelelor de scouting la nivel national.

India, tara din sudul Asiei, are cea de-a saptea cea mai mare suprafata (3.287.263 km2) si este a doua cea mai populata dintre tarile lumii (1.352.642.280 locuitori, in 2018). Nationala Indiei se afla pe locul 108 in clasamentul FIFA, dar fotbalul este intr-o dezvoltare accelerata, in acest moment existand doua ligi nationale, I-League si Indian Super League. Primul club infiintat a fost Calcutta FC, in 1872, iar AIFF s-a afiliat FIFA in 1948. Selectionerul Indiei este Igor Stimac, fostul jucator al lui Hajduk Split, Derby Coutry si West Ham United si fostul antrenor al nationalei Croatiei, numit dupa consultarea lui Isac.

Isac a fost antrenor la AS Nancy Academy (Franta / 1990-1991) si US Lillebonne (Franta / 1991-1992), seful academiei de juniori la Makki International Academy (Japonia / 1992-1995), antrenorul echipei U18 la Rissho University (Japonia / 1995-1997), director tehnic la Nagoya Grampus Eight (Japonia / 1997-2002), unde a colaborat cu Arsene Wenger si Carlos Queiros, a fost antrenor principal la Clementi Khalsa (Singapore / 2002), antrenor secund la Rapid Bucuresti (2003 / campion in Liga 1), antrenor la echipei U17 la Al Hilal (Arabia Saudita / 2003-2004) si Al Sadd (Qatar / 2004-2007 / a colaborat cu Bora Milutinovici), antrenor secund la Umm-Salal (Qatar / 2008-2009) si la nationala olimpica a Qatarului (2010-2013), managerul academiei lui OGC Nice (Franta / 2013-2014), selectioner al nationalei U19 a Romaniei (2014), manager al echipei U23 al lui Houston Dynamo (SUA / 2014-2016) si director sportiv la Yokohama F. Marinos (Japonia / 2016-2018), club detinut de seicii care au in proprietate si pe Manchester City.