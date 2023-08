Ultrașii lui PSG nu l-au iertat pe Lionel Messi. Bannerul împotriva argentinianului, afișat în fața stadionului lui Inter Miami

Starul argentinian, introdus în minutul 60, a înscris în meciul câştigat cu 2-0 în faţa lui New York Red Bulls, fiind prima victorie a clubului din Florida în campionat de la mijlocul lui mai.

Ultimul succes al lui Inter Miami în MLS data din 14 mai împotriva lui New England Revolution şi a fost urmat de o lungă serie de 11 meciuri fără victorie, cu opt înfrângeri şi trei egaluri. După reuşita din confruntarea cu New York Red Bulls, Lionel Messi are 11 goluri în nouă meciuri pentru Inter Miami.

Înaintea partidei din MLS, în fața stadionului DRV PNK, ultrații campioanei din Ligue 1, formație pentru care Lionel Messi a evoluat două sezoane, au afișat un banner împotriva sa.

The Ultras seem to have gone to Miami to put on a banner against Leo Messi, just like the one at the Parc against Neymar. pic.twitter.com/NoFz7DxsCr