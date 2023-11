Vineri, Polonia U21 a învins reprezentativa similară a Israelului, scor 2-1, într-o partidă care s-a disputat la Lodz. Gazdele, care au ratat și un penalty în primul act, au condus cu 2-0 după golurile lui Matysik (59') și Wlodarczyk (82'), iar Israel a redus din handicap prin Binyamin (90+4').

Spre deosebire de meciul Israel - Elveția 1-1, disputat la Felcsut, în preliminariile EURO 2024, UEFA nu a permis și la partida naționalei U21 un moment de reculegere în memoria victimelor războiului din Israel.

Atât publicația israeliană Sport5, cât și jurnaliștii polonezi de la TVP Sport scriu că UEFA nu a autorizat un moment de reculegere înaintea meciului Polonia - Israel, din preliminariile EURO 2025 U21, însă jucătorii celor două echipe au găsit o alternativă inedită

După primul fluier al arbitrului, un jucător israelian a pasat, iar ulterior fotbaliștii celor două echipe au rămas nemișcați timp de câteva zeci de secunde, deși mingea se afla în joc.

"În colaborare cu jucătorii Poloniei, dar fără aprobarea UEFA, cele două echipe au început meciul cu un moment de reculegere, însă după fluierul arbitrului. Asta pentru ca gestul să nu fie considerat oficial", au scris jurnaliștii israelieni de la Sport5.

"UEFA a interzis un moment de reculegere înainte de meciul Poloniei. Reacție extraordinară din partea jucătorilor", a scris și Eurosport Polska.

