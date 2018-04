UEFA a exclus in club din Europa din cauza unei datorii de 950.000 de euro! AVERTISMENT catre toate echipele cu datorii

UEFA nu glumeste cu echipele care nu isi platesc datoriile.

Clubul elvetian FC Sion a fost exclus pentru un sezon din cupele europene din cauza unei datorii de 950.000 de euro catre clubul francez Sochaux. Cluburile cu datorii catre alte cluburi nu vor mai fi primite in cupele europene, a anuntat forul european.

Sanctiunea va fi aplicata in urmatoarele doua sezoane in care Sion se va califica pentru cupele europene. Clubul elvetian a primit si o amenda de 235.000 de euro. "Nu au prezentat dovada achitarii datoriei in actele prezentate la UEFA", sustine forul european. Oficialii de la Sion s-au aparat sustinand ca a fost o eroare si nu o incercare deliberata de a evita plata datoriei.

Si FC Irtysh din Kazahstan a fost suspendata pentru un sezon, insa sanctiunea s-a transformat intr-o perioada de 4 ani de supraveghere si o amenda de 215.000 de euro.