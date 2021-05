"Tradare" la nivel inalt! Steven Gerrard a recunoscut ca s-a sfatuit cu Sir Alex Ferguson! "E un tip fantastic"

Legenda lui Liverpool a dezvaluit marea "tradare".

Actualmente antrenor la Glasgow Rangers, Steven Gerrard a fost foarte sincer cu jurnalistii si a spus ca tine legatura cu Sir Alex Ferguson, marele rival de pe vremea cand managerul lui Ianis Hagi juca la Liverpool, iar scotianul o antrena pe Manchester United. Gerrard chiar se sfatuieste cu Ferguson si recunoaste ca a lasat orgoliul deoparte pentru a putea progresa in cariera de antrenor.

"O sa dezvalui un mic secrret: am purtat mai multe conversatii cu Sir Alex. Dupa ce m-am retras, am lasat deoparte orice dusmanie si am inceput sa vorbesc cu el la telefon ca sa invat ceva de la el, i-am pus intrebari in legatura cu Rangers. E un tip fantastic! Sper sa am ocazia sa ma intalnesc cu el in fata in fata, sa bem o cafea. Si lui i-ar placea.



Nu are nicio obligatie fata de mine, mai ales ca am fost rivali, dar asta arata ce fel de om este, in afara imaginii de antrenor imens.Il apreciam de mult timp, chiar daca era la Manchester United. Putini se pot lauda cu ceea ce a realizat el. Oricum, e frumos ca pot suna pe cineva care are un asemenea palmares. Cand vrei sa inveti, este ceva fantastic sa te ajute cineva cu asemenea succes in cariera", a declarat Steven Gerrard pentru The Guardian.