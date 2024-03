Amicalul contra Franței a adus și o premieră pentru naționala Germaniei: Florian Wirtz a marcat după doar 7 secunde de la primul fluier, reușind astfel cel mai rapid gol din istoria Die Mannschaft.

La originea fazei de la primul gol s-a aflat Toni Kroos. Jucătorul la Real Madrid, revenit la naționala Germaniei după o pauză de aproape trei ani, a trimis o pasă excelentă în jumătatea adversă, Wirtz a preluat perfect și a expediat un șut imparabil de la aproape 25 de metri.

După meci, Toni Kroos a dezvăluit că faza de la începutul meciului a fost pregătită de la antrenamente.

"Dacă a fost plănuit golul lui Wirtz? Antrenorii pentru fazele fixe au avut suficient timp, aproximativ patru luni, a pregăti această fază. Da, a fost o fază plănuită", a spus Kroos, potrivit Bild.

De asemenea, selecționerul Julian Nagelsmann a spus: "Așa a fost pregătit startul meciului. O muncă extraordinară a lui Mads Buttgereit, antrenorul pentru fazele fixe".

1-0 Germany.

FLORIAN WIRTZ OPENS THE SCORE AWAY VS FRANCE AFTER 7 SECONDS WITH AN INSANE GOAL !!!!!!!!!!!!! WHAT THE ACTUAL F*CK !!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/Xp3m6rE2ai