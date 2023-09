"Tipul ăsta își cunoaște meseria". Cum au reacționat jurnaliștii turci la adresa lui Marius Șumudică

În etapa a șaptea, Gaziantep s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Samsunspor, ultima clasată în competiția internă.

Denis Drăguș și Marko Jevtovic au marcat golurile cu care formația antrenată de Marius Șumudică a reușit să câștige și să se depărteze de zona retrogradării.

Marius Șumudică, lăudat de jurnaliștii turci

În timpul partidei cu Samsunspor, Sinan Yilmaz a făcut un comentariu despre tactica adoptată de tehnicianul român.

"Șumudică este nebun, dar ca antrenor este foarte bun. Când a preluat Gaziantep, echipa era mai rău decât Samsunspor și İstanbulspor. Era cea mai slabă echipă din ligă.

Șumudică a făcut un transfer în 4 zile, iar Samsunspor nu l-a putut face în 4 luni. Apoi, de exemplu, spre deosebire de Erdal Güneş, Șumudică și-a dat seama după un antrenament că Ertugrul Ersoy era cel mai slab fundaș din ligă și l-a scos imediat din echipă. Tipul ăsta își cunoaște meseria", au scris turcii.

Marius Șumudică, în lacrimi la revenirea la Gaziantep

Șumudică a oferit și un moment încărcat de emoție, atunci când a vorbit despre revenirea la Gaziantep: "Când am intrat în vestiar, am început să plâng de bucurie. Aici am avut parte de rezultate minunate. Nu vreau să mă mai gândesc la momentul în care am plecat din cauza unei glume nevinovate. Dacă aș fi rămas, Gaziantep ar fi fost acum o echipă de top în Europa. A fost un semn divin să mă întorc aici, iar eu și familia mea suntem fericiți să fim înapoi".