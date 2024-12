Într-un interviu acordat înaintea finalei Cupei Intercontinentale, tânărul fotbalist a subliniat importanța spiritului de echipă și a refuzat să-și atribuie un rol individual.



"Cred că sunt mulți lideri în vestiar. Nu aș merge mai departe, sunt mulți jucători", a declarat Bellingham, potrivit Tuttomercatoweb. "Important este să ne respectăm toți și să putem delega responsabilități pentru că avem încredere unii în alții".



Serie de goluri în ultimele meciuri



"În ultimele meciuri am reușit să atac mai mult în careu, este ceva ce îmi place foarte mult și sper să pot continua așa. Nu am început foarte bine sezonul, nu am atins nivelul dorit. Făceam un pas înainte și unul înapoi, întrerupând procesul echipei. Văd lotul foarte liniștit, sunt sigur că vom reuși să întoarcem situația", a mai spus starul lui Real Madrid.



În ceea ce privește accidentarea la umăr suferită recent, Bellingham a dat asigurări că se simte foarte bine și că nu îi afectează performanțele pe teren.



"Foarte bine, continui cu orteza, dar senzațiile la umăr sunt foarte bune", a spus Bellingham.