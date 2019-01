Tamas a petrecut Revelionul pe teren! Ce a facut romanul la ultimul meci din 2018: s-a jucat cu o ora inainte de Anul Nou

Pe Tamas era sa-l prinda Revelionul pe teren!

In Israel fotbalul nu s-a oprit nici de Anul Nou. Echipa lui Tamas a facut egal in deplasare, 1-1!



Tamas n-a avut vacanta de sarbatori. In Israel s-a jucat fotbal si in ultima zi din an, iar meciul lui Tamas s-a incheiat cu o ora inainte de Anul Nou.



Tamas a vrut sa dea golul meciului cu un sut de mare distanta. El n-a marcat, dar a facut-o un coleg al lui, iar echipa romanului a scos un egal, 1-1 la Beitar. Tamas mai spera la play-off.