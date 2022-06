Superstarul cu o cotă mai mică decât a lui Florin Tănase, dorit de 4 granzi din Spania! 

Edinson Cavani (35 ani) și-a încheiat contractul cu Manchester United, după două sezoane petrecute pe Old Trafford, în care a bifat 59 de meciuri și a marcat 19 goluri, oferind și 7 pase de gol.

Cotat de Transfermarkt la 4 milioane de euro, cu 1,5 milioane de euro mai puțin decât Florin Tănase (27 ani), golgheterul Ligii 1, atacantul încă este curtat de cluburile importante din Europa. Potrivit jurnalistului Ekrem Konur, agentul lui Cavani dorește să-l transfere în La Liga și este în discuții avansate cu Real Sociedad, Atletico Madrid, Villarreal și Sevilla.

