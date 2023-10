De la ora 16:00, Gaziantep primește vizita lui Antalyaspor, în runda a noua din Super Lig. În tabăra gazdelor sunt titulari Florin Niță, Junior Morais, Alexandru Maxim și Denis Drăguș.

Șumudică i-a surprins pe turci. Cum s-a încălțat la ultimul meci al lui Gaziantep

Înaintea meciului, Marius Șumudică a atras atenția prin încălțămintea aleasă. Antrenorul lui Gaziantep a apărut cu niște pantofi de culoare roșie, cu talpa foarte groasă.

"O alegere interesantă de pantofi de la Marius Șumudică", au remarcat cei de la Extra Futbol.

În cazul unei victorii, Gaziantep ar urca pe locul 15, cu 9 puncte. De la revenirea în Turcia, Marius Șumudică a înregistrat două eșecuri și două victorii.

Marius Sumudica'dan ilginç bir ayakkabı seçimi ???? pic.twitter.com/Gj5UVbm66X — Extra Futbol (@extrafutbol10) October 21, 2023

Șumudică spune că va plăti dacă va retrograda cu Gaziantep

În cadrul unui interviu acordat recent pentru beIN SPORTS Turkiye, Șumudică a vorbit despre conexiunea pe care o are cu Gaziantep, dar și despre penalizarea pe care și-a asumat să o plătească dacă nu va reuși să mențină echipa în prima ligă.

"Am urmărit campionatul Turciei și când lucram în Arabia Saudită. În 20 de ani de carieră nu am avut niciodată o legătură atât de strânsă cu un club ca aici. Când a avut loc cutremurul am fost foarte trist, am simțit o tristețe profundă.

Acum sunt foarte fericit că am revenit, iar toți s-au bucurat să vadă că mă întorc. Obiectivul meu este să-i fac pe toți fericiți. După cutremur, mama mea nu a vrut să revin la Gaziantep, însă eu mi-am dorit foarte mult. Eu cred că această echipă nu va retrograda.

Am adăugat și clauză în contract. Dacă retrogradez, voi plăti o penalizare. Dacă rămânem, obiectivul pentru sezonul următor va fi cu siguranță clasarea în primele opt", a spus Șumudică.