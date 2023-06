Lusitanul are 123 de reușite și este urmat în ierarhie de un fotbalist retras, iranianul Ali Daei, cu 109. Leo Messi este pe trei, cu 103 goluri, iar imediat după el vine un jucător surpriză: Sunil Chhetri.

În vârstă de 38 de ani, Chhetri joacă pentru naționala de fotbal a Indiei. Are 140 de selecții și nu mai puțin de 92 de goluri. În aceste zile, atacantul a marcat pe bandă rulantă la SAFF Championship, un turneu regional din Asia de Sud.

Sunil Chhetri a reușit două goluri în meciul cu Pakistan (4-0), a marcat o dată și în victoria cu Nepal (2-0), iar marți seara a înscris în egalul Indiei cu Kuwait (1-1). Naționala sa a reușit calificarea în semifinalele turneului la care este gazdă, așa că Chhetri are șanse să își mai îmbogățească recordul.

Atacantul, care acum evoluează la Bengaluru, în campionatul intern, a debutat pentru India în 2005. A marcat chiar în primul său joc, în fața celor din Pakistan, iar de atunci a fost omul numărul unu al reprezentativei pregătite astăzi de croatul Igor Štimac.

