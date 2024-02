Coasta de Fildeș s-a calificat în finala Cupei Africii, unde se va bate pentru trofeu cu Nigeria lui Jose Peseiro. Ivorienii au învins RD Congo, scor 1-0, în semifinala jucată miercuri seară, la Abidjan. Unicul gol al meciului a fost marcat de atacantul Sébastien Haller, în minutul 65.

Calificarea în finală a „elefanților” ascunde o poveste cu accente dramatice. Coasta de Fildeș era ca și eliminată la finalul grupei A, după ce a pierdut două din trei meciuri și a avut un golaveraj de 2-5!

Ivorienii au început turneul cu francezul Jean-Louis Gasset (70 de ani) pe banca tehnică. Fost antrenor la Bordeaux sau Montpellier, Gasset a fost dat afară de federația din Coasta de Fildeș imediat după 0-4 cu Guineea Ecuatorială, în ultimul meci din faza grupelor!

Înainte de această înfrângere umilitoare, francezul învinsese Guineea-Bissau (2-0), dar pierduse și cu Nigeria (0-1), adversar pe care ivorienii îl vor întâlni din nou, de această dată în ultimul act al competiției.

Coasta de Fildeș a prins totuși optimile, prin jocul rezultatelor. „Elefanții” au fost al patrulea cel mai bun loc trei, din cele șase grupe, datorită unui gol încasat de Ghana în minutul 90+4 al jocului cu Mozambic!

Jean-Louis Gasset era selecționerul Coastei de Fildeș din 2022. Federația din Coasta de Fildeș (FIF) l-a ales dintr-o listă cu nume mult mai faimoase, printre care Antoine Kombouaré, Laurent Blanc, Philippe Troussier sau Frédéric Antonetti.

În 17 meciuri, francezul a strâns 10 victorii, trei egaluri și patru înfrângeri. Francezul era extrem de criticat în Coasta de Fildeș și înainte de Cupa Africii, jurnaliștii locali numindu-l „antrenor de modă veche”.

Cu câteva luni înainte de AFCON, jurnalistul Rash N’Guessan cerea demiterea lui Gasset. „El e o eroare de casting. Nu e târziu să reparăm greșeala. Gasset trebuie demis și adus altcineva în locul lui, cât mai repede posibil. Nu putem merge la Cupa Africii cu Gasset. Nu are nici un plan, nu controlează vestiarul și nu are încă un 11 tip. Ar fi un risc imens să ne prezentăm la turneu cu el pe bancă”, spunea jurnalistul ivorian.

În locul lui Gasset, conducătorii de la Abidjan l-au numit antrenor pe localnicul Emerse Faé (40 de ani), fost internațional și jucător la Nantes, Reading sau Nice. Cu Faé la timonă, Coasta de Fildeș a redescoperit bucuria de a juca.

Ivorienii au trecut de Senegal, deținătoarea la zi a trofeului, în optimi, după loviturile de departajare. În sferturi, „elefanții” au învins Mali, 2-1 după prelungiri, într-un meci în care au egalat în minutul 90 și au înscris golul victoriei în minutul 120+2! Miercuri seară, Coasta de Fildeș a continuat cursa spre istorie, cu succesul în fața celor din RD Congo.

„Suntem fericiți, suntem emoționați. E ca un vis, dacă te gândești la înfrângerea de acum două săptămâni cu Guineea Ecuatorială. Atunci ne era greu și să ne imaginăm că vom ajunge în finală”, a declarat Emerse Faé, după meci.

Sébastien Haller scores a stunner to give Cote divoire the lead against Congo (1-0 against Congo).

